Колонна Марша защитников вышла на Майдан
24 августа, 2019, 12:33
Колонна участников Марша защитников вышла на Майдан Независимости
Об этом передает Еспресо.TV .
Сейчас участники марша выстраиваются. Предварительно, в Марше участвуют 15 000 человек.
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