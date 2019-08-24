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Espreso.tvОбществоКолонна Марша защитников вышла на Майдан

Колонна Марша защитников вышла на Майдан

Колонна участников Марша защитников вышла на Майдан Независимости

Об этом передает Еспресо.TV .

Сейчас участники марша выстраиваются. Предварительно, в Марше участвуют 15 000 человек.

 

 

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