Хода Достоинства: Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины вдове и матери солдата Волоса
24 августа, 2019, 10:21
Во время торжественной церемонии в честь Дня Независимости президент Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины вдове и матери солдата Андрея Волоса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Указ о посмертном награждении старшего солдата Андрея Волоса был подписан 27 июня.
Старший солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Волос погиб утром 28 июня 2018 года. В тот день украинские Вооруженные силы потеряли погибшими сразу четырех бойцов.
Волосу снайперская пуля попала практически в сердце, пройдя между пластинами бронежилета.
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