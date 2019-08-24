ГСЧС начала разбирать укрепление моста вблизи Станицы Луганской
24 августа, 2019, 14:27
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в субботу, 24 августа 2019 года, начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр ООС.
По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на близком, к разрушенному мосту, опорном пункте.
Как отмечают украинские военные, при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация