ГСЧС начала разбирать укрепление моста вблизи Станицы Луганской

24 августа, 2019, 14:27

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в субботу, 24 августа 2019 года, начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ