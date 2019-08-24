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Espreso.tvОбществоГСЧС начала разбирать укрепление моста вблизи Станицы Луганской

ГСЧС начала разбирать укрепление моста вблизи Станицы Луганской

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в субботу, 24 августа 2019 года, начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр ООС.

По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на близком, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Как отмечают украинские военные, при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.

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