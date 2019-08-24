Гройсман призвал наполнять Независимость "реальным содержанием"

24 августа, 2019, 11:25

Действующий глава правительства Владимир Гройсман обратился в День Независимости Украины, 24 августа 2019 года, к обществу и политикуму с призывом продолжать начатую его командой "динамику изменений"

Об этом говорится в тексте праздничного поздравления, обнародованного пресс-службой премьера, передает Еспресо.TV .

"Ни для кого не секрет, что украинское общество устало десятилетиями наблюдать имитацию государственной политики. Свой выбор в пользу развития, а не имитации украинцы сделали еще в 2014 году, когда осознали ключевые стратегические приоритеты национального успеха - политические и экономические свободы, коренные внутренние реформы и необратимость евроатлантической интеграции. Именно поэтому Правительство работало над внедрением значительных изменений практически в каждой сфере общественной и государственной жизни. Очень важно, чтобы динамика этих изменений продолжалась и дальше ", - отметил Гройсман.

При этом он подчеркнул, что время - всегда лучший арбитр, который расставит акценты и относительно неудач, и относительно успехов.

"Но уже сегодня очевидно, что в последние годы в Украине произошло больше изменений, чем за все десятилетия независимости", - подчеркнул премьер.

"Поэтому призываю все политические силы, гражданское общество и граждан и в дальнейшем работать для дальнейшего наполнения нашей государственной независимости реальным содержанием! Спасибо всем, кто был причастен к тем изменениям, которые нам удалось достичь! Верю, что вместе мы достигнем успеха!", - подытожил он.