Денисова надеется на возвращение каждого украинца из плена
24 августа, 2019, 11:36
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова поздравила украинцев с Днем независимости
Об этом Денисова написала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - заявила Денисова.
Денисова также пожелала всем украинцам мира и благополучия.
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