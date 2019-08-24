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Espreso.tvОбществоДенисова надеется на возвращение каждого украинца из плена

Денисова надеется на возвращение каждого украинца из плена

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова поздравила украинцев с Днем независимости

Об этом Денисова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - заявила Денисова.

Денисова также пожелала всем украинцам мира и благополучия.

 

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