Денисова надеется на возвращение каждого украинца из плена

24 августа, 2019, 11:36

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова поздравила украинцев с Днем независимости

Об этом Денисова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - заявила Денисова.

Денисова также пожелала всем украинцам мира и благополучия.