Празднование Дня Независимости будут обеспечивать 13 тыс. сотрудников Нацполиции
24 августа, 2019, 09:29
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич определил приоритетные задачи в работе полицейских в период государственных праздников 23-24 августа 2019 года
Об этом он заявил во время селекторного совещания в МВД, передает Еспресо.TV .
В частности, Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.
В общем 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.
Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 000 правоохранителей.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики