24 августа, 2019, 09:29

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич определил приоритетные задачи в работе полицейских в период государственных праздников 23-24 августа 2019 года

Об этом он заявил во время селекторного совещания в МВД, передает Еспресо.TV .

В частности, Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

В общем 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.

Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 000 правоохранителей.