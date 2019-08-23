Зидан прокомментировал трансфер Неймара

23 августа, 2019, 15:26

Зинедин Зидан выразил свое мнение о трансферной саге бразильского нападающего Неймара

Об этом сообщает Дермот Корриган в twitter.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил свое мнение относительно трансферной саги с переходом бразильца Неймара с ПСЖ.

"У нас завтра матч, я думаю только об этом. Тренеры, футболисты, персонал должны быть сконцентрированы исключительно на этом и ни на чем больше. Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно быстрее. И тогда эти вопросы прекратятся", - заявил Зидан.

Отметим, что второго сентября закрывается трансферное окно в Испании.