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Espreso.tvСпортЗидан прокомментировал трансфер Неймара

Зидан прокомментировал трансфер Неймара


фото: REUTERS
Зинедин Зидан выразил свое мнение о трансферной саге бразильского нападающего Неймара

Об этом сообщает Дермот Корриган в twitter.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил свое мнение относительно трансферной саги с переходом бразильца Неймара с ПСЖ.

"У нас завтра матч, я думаю только об этом. Тренеры, футболисты, персонал должны быть сконцентрированы исключительно на этом и ни на чем больше. Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно быстрее. И тогда эти вопросы прекратятся", - заявил Зидан.

Отметим, что второго сентября закрывается трансферное окно в Испании.

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