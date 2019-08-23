Зидан прокомментировал трансфер Неймара
23 августа, 2019, 15:26
Зинедин Зидан выразил свое мнение о трансферной саге бразильского нападающего Неймара
Об этом сообщает Дермот Корриган в twitter.
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил свое мнение относительно трансферной саги с переходом бразильца Неймара с ПСЖ.
"У нас завтра матч, я думаю только об этом. Тренеры, футболисты, персонал должны быть сконцентрированы исключительно на этом и ни на чем больше. Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно быстрее. И тогда эти вопросы прекратятся", - заявил Зидан.
Отметим, что второго сентября закрывается трансферное окно в Испании.
- Сообщалось, что ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду.
- 12 августа главный тренер ПСЖ Тухель подтвердил, что французский клуб ведет переговоры о трансфере бразильского форварда Неймара
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