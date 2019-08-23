Звезда "Крестного отца" вспомнил, как Мерлин Монро лишила его девственности

23 августа, 2019, 20:11

75-летний голливудский актер Джанни Руссо в автобиографической книге "Крестный отец Голливуда: моя жизнь в мафии и кино" признался, что потерял девственность с Мэрилин Монро

Об этом сообщает издание The Sun.

По словам актера, он познакомился со звездой 1950-х в ее гостиничном номере. На время их первой встречи ему было 15 лет, а известной певице и актрисе около тридцати трех. Перед тем, как они оказались в постели, Мэрилин Монро предстала перед актером в полотенце и с бокалом шампанского в руке.

"Мое сердце было готово вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило ", - написал Джанни Руссо.

Помимо того, в книге звезда фильма "Крестный отец" добавил, что в смерти Монро виновен брат 35 президента США Роберт Кеннеди. Ведь он не хотел, чтобы о романе главы государства с актрисой узнала общественность.