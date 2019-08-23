Зеленский надеется на новые деньги от Всемирного банка

23 августа, 2019, 22:31

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу новосозданный Антикоррупционный суд. Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки со стороны Всемирного банка.

Зеленский также пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.