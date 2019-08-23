Зеленский дал гражданство 11 иностранцам, которые защищали Украину на Донбассе

23 августа, 2019, 19:01

Об этом сообщает сайт президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек.

Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите территориальной целостности Украины на востоке страны.