Заниматься сексом и пить меньше кофе: Супрун посоветовала, как уменьшить менструальные боли
Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она пояснила, что дисменорея бывает первичной и вторичной. У них разные причины, и преимущественно различные подходы к диагностике и лечению.
Первичная дисменорея
В таком случае живот болит каждый раз - с самого начала менструаций, то есть с подросткового возраста. При этом женщины не имеют тазовых патологий. Причина боли и дискомфорта в высоком уровне простагландинов. Эти вещества образуются из арахидоновой жирной кислоты и запускают сокращения матки во время менструации. Вероятность первичной дисменореи повышает семейный анамнез, курение и обильные менструации
Хорошие новости. Первичную дисменорею достаточно просто сделать более сносной, и с годами она может ослабнуть или вообще исчезнуть. Эффективными являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые мешают образованию простагландинов (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, мефенаминовая кислота) и обезболивающие (парацетамол). Эти лекарства доступны, безрецептурные, но неидеальные из-за побочных эффектов. Их нельзя принимать людям с больными почками, печенью, желудком.
Другими опциями лечения (в дополнение или замену противовоспалительным препаратам) являются комплексные гормональные контрацептивы и гормональная терапия в низких дозах.
▪️ В 18% дисменорея стойка к лечению нестероидными противовоспалительными препаратами
▪️ Спазмалгетикы, витамин К и магний как средства для уменьшения боли пока исследуют клинически.
▪️ Теплая грелка, горячий душ или сауна достаточно эффективно преодолевают менструальные боли.
Вторичная дисменорея
Дисменорею считают первичной, пока не доказано обратное, то есть не найдено нарушения в малом тазу.
Вторичная дисменорея встречается в 10% женщин с болезненными месячными. Она развивается после 25-30 лет или по крайней мере после начала половой жизни.
Такая дисменорея может иметь разное основание: эндометриоз, аденомиоз, фибромы в матке, воспаление органов малого таза, полипы в кишечнике, лейомиосаркоме матки, эктопическая (внематочная) беременность, стеноз (сужение) цервикального канала.
Ее сопровождают также боль во время секса (диспареуния) или дефекации (дискезия). Вторичная дисменорея не совпадает полностью с менструацией, а частично перекрывается. При этом тошноты, слабости, как при первичной, может не быть.
Если каждый раз менструации очень болезненны, и нестероидные противовоспалительные препараты и / или контрацептивы помогают, то нужно обратиться к врачу. Причины боли следует устранять. Если хотя бы раз был вагинальный секс, и жалобы на сильный менструальные боли, прежде всего проводят обследование таза и УЗИ. Оно имеет высокую чувствительность и специфичность, и в 80% случаев исключает эндометриоз - основную причину вторичной дисменореи.
Воспалительные процессы в малом тазу, вызванные инфекцией, диагностируют с проявлениями и лабораторными тестами.
Вторичную дисменорею лечат в соответствии с выявленной причины: оральными комбинированными контрацептивами или иными формами гормональных контрацептивов, операционными вмешательствами, антибиотиками в случае инфекции, и в особо тяжелых случаях - удалением матки.
Своевременное обращение к гинекологу относительно менструальной боли может спасти не только неделю полноценной жизни ежемесячно, но и фертильность или жизнь.
Что еще можно сделать, чтобы уменьшить интенсивность первичной дисменореи?
▪️ Потреблять много рыбы и орехов. Омега-3 жирные кислоты станут "попадаться" в теле немного чаще, а простагландины из арахидоновой жирной кислоты будут образовываться реже
▪️ Если есть много рыбы, кисломолочной продукции и фруктов, вероятность первичной дисменореи будет ниже. Если часто перекусывать и есть сладости - выше. Ключевыми нутриентами для предотвращения боли есть витамины В1, Д, Е, кальций и магний.
▪️ Потребление меньшего количества кофе может уменьшить симптомы (до 300 мг кофеина в день). Также важно пить достаточно воды.
▪️ Быть физически активным, даже в дни менструаций.
▪️ Заниматься сексом или мастурбировать в дни менструаций. Во время оргазма выделяются эндорфины - нейромедиаторы удовольствие и обезболивания. Кроме этого, эндорфин бета может образовываться в матке, и препятствовать синтезу простагландинов. Секс должен быть защищен презервативом.
▪️ Рождение ребенка, и несколько беременностей и родов могут облегчать течение менструаций, но это работает не навсегда. Прежде всего, это касается первичной дисменореи.
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