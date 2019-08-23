Израильские военные по ошибке обстреляли гражданский самолет (видео)

23 августа, 2019, 13:19

Военнослужащие Армии обороны Израиля, которые удерживают позиции на Голанских высотах, ошибочно открыли огонь по гражданскому самолету

Как сообщает The Times of Israel, они приняли его за беспилотник, запущенный с сирийской территории.

На самом деле самолет занимался опрыскиванием полей.

Как только стало понятно, что огонь ведется по гражданскому самолету, израильские военные прекратили стрельбу.

По словам пилота, почувствовав, как что-то ударило по крылу самолета, он предположил, что это птица, пока не заметил, что из самолета вытекает топливо.

Военное руководство Израиля сейчас расследует этот инцидент.