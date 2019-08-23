Израильские военные по ошибке обстреляли гражданский самолет (видео)
23 августа, 2019, 13:19
Военнослужащие Армии обороны Израиля, которые удерживают позиции на Голанских высотах, ошибочно открыли огонь по гражданскому самолету
Как сообщает The Times of Israel, они приняли его за беспилотник, запущенный с сирийской территории.
На самом деле самолет занимался опрыскиванием полей.
Как только стало понятно, что огонь ведется по гражданскому самолету, израильские военные прекратили стрельбу.
По словам пилота, почувствовав, как что-то ударило по крылу самолета, он предположил, что это птица, пока не заметил, что из самолета вытекает топливо.
Военное руководство Израиля сейчас расследует этот инцидент.
כוח צה"ל שפעל ברמת הגולן זיהה בטעות כלי טיס ישראלי כעוין, ופתח לעברו באש | צפו בתיעוד התקרית @moyshis pic.twitter.com/wTUIPVqZRr- כאן חדשות (@kann_news) 21 августа 2019
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