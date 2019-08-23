Из зоны ООС выведут часть подразделений Нацгвардии

23 августа, 2019, 16:24

С начала 2020 года из зоны проведения ООС на Донбассе будут выведены подразделения Нацгвардии по охране общественного порядка

Об этом сообщил командующий НГУ Николай Балан во время заседания коллегии МВД, передает Лига.

Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.

По словам Балана, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка.

Для решения этого вопроса с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные спецподразделения и разведки.

Отмечается, что оставят только части оперативного назначения, а также отдельные спецподразделения и разведки.