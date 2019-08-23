//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз зоны ООС выведут часть подразделений Нацгвардии

Из зоны ООС выведут часть подразделений Нацгвардии


фото: pressjfo.news
С начала 2020 года из зоны проведения ООС на Донбассе будут выведены подразделения Нацгвардии по охране общественного порядка

Об этом сообщил командующий НГУ Николай Балан во время заседания коллегии МВД, передает Лига.

Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.

По словам Балана, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка.

Для решения этого вопроса с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные спецподразделения и разведки.

Отмечается, что оставят только части оперативного назначения, а также отдельные спецподразделения и разведки.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать