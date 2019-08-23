Из зоны ООС выведут часть подразделений Нацгвардии
Об этом сообщил командующий НГУ Николай Балан во время заседания коллегии МВД, передает Лига.
Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.
По словам Балана, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка.
Для решения этого вопроса с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные спецподразделения и разведки.
Отмечается, что оставят только части оперативного назначения, а также отдельные спецподразделения и разведки.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики