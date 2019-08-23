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Espreso.tvСпортЮный парень подшутил над Ибрагимовичем

Юный парень подшутил над Ибрагимовичем


фото: Eurosport
Остроумный случай произошел на пресс-конференции знаменитого форварда Златана Ибрагимовича в США

Об этом сообщает 433 в Instagram

После завершения пресс-конференции "Лос-Анджелас Гэлэкси" знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович устроил автограф-сессию для болельщиков.

Во время общения с фанами к шведу подошел рыжий мальчик с мячом, он спросил: "Ты знаешь меня?". Ибрагимович ответил фанату в своем стиле: "Конечно знаю, а ты меня?". После чего мальчик с каменным выражением лица ответил "Ага", и протянул мяч форварду.

В составе "Гэлэкси" Златан Ибрагимович провел 46 матчей, забил 38 голов и отдал 10 ассистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You do not know Zlatan, Zlatan knows you

Публикация от 433 (@ 433)

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