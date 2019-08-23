Юный парень подшутил над Ибрагимовичем
23 августа, 2019, 19:13
Остроумный случай произошел на пресс-конференции знаменитого форварда Златана Ибрагимовича в США
Об этом сообщает 433 в Instagram
После завершения пресс-конференции "Лос-Анджелас Гэлэкси" знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович устроил автограф-сессию для болельщиков.
Во время общения с фанами к шведу подошел рыжий мальчик с мячом, он спросил: "Ты знаешь меня?". Ибрагимович ответил фанату в своем стиле: "Конечно знаю, а ты меня?". После чего мальчик с каменным выражением лица ответил "Ага", и протянул мяч форварду.
В составе "Гэлэкси" Златан Ибрагимович провел 46 матчей, забил 38 голов и отдал 10 ассистов.
- 11 июля шведского форварда Златана Ибрагимовича признали лучшим в МЛС.
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