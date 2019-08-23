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Espreso.tvОбществоЯценюк новому руководству Украины и G7: Нельзя допустить роковых ошибок

Яценюк новому руководству Украины и G7: Нельзя допустить роковых ошибок


фото: nfront.org.ua
Торг "молчаливых уступок" вокруг восстановления формата G8 без освобождения украинских территорий - это сигнал, что тактика умиротворения агрессора может возобладать над стратегией долгосрочного мира в Европе

"Желание достичь "быстрых результатов" любой ценой может привести к катастрофе, - заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своем Facebook.

Он подчеркнул, что в течение последних пяти лет вел диалог с руководством всех государств-членов Группы Семи и Европейского Союза: "На посту главы правительства и после этого я имел честь поддерживать постоянный контакт с нашими партнерами. Считал обязанностью укреплять самое важное - международную коалицию в защиту и поддержку Украины и единство нашей общей позиции против агрессии России".

"Накануне саммита Группы Семи во Франции обращаюсь к нашим партнерам и одновременно к новому руководству Украины. Мы все хотим мира. То, что переговоры с Россией находятся в мертвой точке, - это не вина Украины или Запада. Это - вина и ответственность России", - написал Арсений Яценюк.

Новое руководство Украины, по его словам, дало понять, что верит в шанс изменить позицию Кремля. Однако пять последних лет "нас хорошо научили, что для мира мало доброй воли Украины и Запада": "Кремль рассчитывает использовать эту добрую волю, чтобы завести нас в ловушку фатальных ошибок".

Первая потенциальная ошибка, подчеркнул он, - это отказ от жесткой политики коллективного давления: "Мол, вам, лидеры России, никто не угрожает, угомонитесь. Кремль будет благодарен за такой подход: видите, давление не работает. А если давление не работает, то и ответственности за преступления нет".

"Вторая потенциальная ошибка - положить все на одну доску, то есть увязать стратегические вопросы, имеющие целью сдержать агрессора, с его локальными и тактическими уступками", - написал лидер НФ.

"Кремль не играет в шахматы. И он не признает ни правил, ни одного формата игры. Для войны он приберег много площадок", - подчеркнул он

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия атаковала не только Украину: "Кремль уже давно сделал сознательное покушение на цивилизованные принципы международных отношений. Об этом свидетельствуют трагедии Молдовы, Грузии, Сирии".

Ослабление санкций и международной изоляции Кремля должно зависеть не от его нескольких вынужденных "добрых" жестов, а от прекращения преступлений и несения за них ответственности, подчеркнул Арсений Яценюк: "С точки зрения Украины, это означает возвращение оккупированных территорий, возмещение наших больших потерь и ущерба, уважение к нашему национальному суверенитету и границам".

"Вместо этого России дают понять: вы уступите хоть в чем-то, и вам многое зачтется. Кремль будет благодарен - политика агрессии, международного терроризма и похищения людей приносит неплохие результаты и остается безнаказанной", - написал он.

Этот сигнал, по его словам, хорошо заметят не только в Москве: "Его запомнят везде, где международное право захотят подменить силой".

"И, наконец, есть третья ловушка, которая в значительной степени касается самой Украины. Никакие политико-дипломатические договоренности не должны парализовать международную активность Киева и заставить молчать", - подчеркнул лидер НФ.

Он пояснил, что после провала Будапештского меморандума и при отсутствии каких-либо реальных гарантий безопасности Украины имеет лишь несколько средств борьбы с агрессором: "Это прежде всего наша армия. Это - наша активная дипломатическая работа и единство со стратегическими партнерами на основе общей приверженности международному праву. это - внутреннее единство национальных политических и общественных сил. и, самое важное, это - правда, которую вслух говорим миру ".

"Торг "молчаливых уступок" вокруг восстановления формата G8 без освобождения украинских территорий - это сигнал, что тактика умиротворения агрессора может возобладать над стратегией долгосрочного мира в Европе", - подчеркнул он.

Таких ошибок нельзя допускать, подчеркнул Арсений Яценюк: "России не место в Группе Семи. Агрессивному Кремлю не место в Совете Безопасности ООН. Нынешнему режиму в России не место в цивилизованном международном сообществе до тех пор, пока не восстановятся нарушенные ими права и суверенитет других народов ".

"Желание достичь "быстрых результатов" любой ценой могут привести к катастрофе. Только единство Украины и Запада против большой общей угрозы и последовательные действия по привлечению агрессора к ответственности были и остаются безальтернативным путем к настоящему миру", - написал Арсений Яценюк.

 

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