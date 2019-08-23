Взрыв под Архангельском: США в Совбезе ООН требуют от России раскрыть данные о том, что произошло

23 августа, 2019, 07:53

И.о. постпреда США при ООН Джон Коэн во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты и завершилось безрезультатно.

Так, представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском.

"Что именно произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "системе" идет речь, и с какой целью эта "система" была проведена?" - спросил представитель США

Напомним, 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.