Взрыв под Архангельском: США в Совбезе ООН требуют от России раскрыть данные о том, что произошло
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты и завершилось безрезультатно.
Так, представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском.
"Что именно произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "системе" идет речь, и с какой целью эта "система" была проведена?" - спросил представитель США
Напомним, 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
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В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
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12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
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Радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
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