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Espreso.tvОбществоВзрыв под Архангельском: США в Совбезе ООН требуют от России раскрыть данные о том, что произошло

Взрыв под Архангельском: США в Совбезе ООН требуют от России раскрыть данные о том, что произошло

И.о. постпреда США при ООН Джон Коэн во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты и завершилось безрезультатно.

Так, представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском.

"Что именно произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "системе" идет речь, и с какой целью эта "система" была проведена?" - спросил представитель США

Напомним, 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.

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