Во Львове открыли Мемориал памяти героев Небесной сотни

23 августа, 2019, 19:05

В День госфлага во Львове на улице Кривоноса-Замковой открыли первую часть Мемориала памяти героев Небесной сотни

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По состоянию на сейчас построена мемориальная стела, покрытая кортеном. Построены три смотровые площадки, установлены таблички с портретами героев Небесной Сотни, гравированные на нержавеющей стали. Портеров героев 107. Каждый портрет согласован с семьями погибших Героев. Также проведено водоотведение и освещение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мемориал будет состоять из двух частей: площади со стелой на верхней террасе и пешеходного моста между холмами вдоль улицы Кривоноса.

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий посетил открытие Мемориала героям Небесной сотни во Львове.

"Мне очень больно вспоминать Майдан. И я даже после Майдана долгое время не мог туда приходить, когда уже была мирная жизнь, и я помню, например, свой разговор с Богданом Сольчаником, которого я знал, который был преподавателем Украинского католического университета, фактически за день до того, как он погиб на Майдане. И помню многих других людей, которых уже нет. И помню ту самоотверженность и любовь людей к жизни и к Украине, которые очень редко объединяют украинское общество, как объединили в то время", - сказал нардеп.

Вторая часть Мемориала - это мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы. Этот проект будет реализовываться за инвестиционные средства. Будет объявлен инвестиционный конкурс на строительство канатной дороги, в рамках которого и будет происходить строительство пешеходного моста памяти героев Небесной Сотни. Проект строительства моста сейчас на экспертизе.

Мост выводить на террасу со стороны улицы Замковой, где обустроены площадь и стелу, посвященную Героям Небесной Сотни.

Основной материал проекта - Кортен, который со временем меняет свою фактуру. Мемориал наполнен злаковыми растениями, которые напоминают колоски пшеницы.

Площадь участка строительства - 0,9140 га. Площадь озеленения - 6980 кв.м. Мемориальная площадь - 550 кв.м.