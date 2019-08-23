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Espreso.tvОбществоВо Львове на Книжном форуме презентуют книгу Олега Сенцова "Маркетер"

Во Львове на Книжном форуме презентуют книгу Олега Сенцова "Маркетер"

22 сентября на Книжном форуме во Львове представят книгу рассказов "Маркетер" незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

"Эта книга" - сборник рассказов Олега, которую он написал, находясь в заключении. Автор рассказывает о своих студенческих годах в начале девяностых годов, изменении ценностей, разрушении стереотипов, своем становлении и закалке души и характера. Перевод на украинский язык представлен вместе с оригиналом", - рассказали в издательстве "Старого Льва".

Напомним, режиссера Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в терроризме. В августе 2015 года российский суд незаконно приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Политзаключенный вину не признал.

Европарламент присудил Сенцову премию им. Сахарова .

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