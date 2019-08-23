Во Львове на Книжном форуме презентуют книгу Олега Сенцова "Маркетер"
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .
"Эта книга" - сборник рассказов Олега, которую он написал, находясь в заключении. Автор рассказывает о своих студенческих годах в начале девяностых годов, изменении ценностей, разрушении стереотипов, своем становлении и закалке души и характера. Перевод на украинский язык представлен вместе с оригиналом", - рассказали в издательстве "Старого Льва".
Напомним, режиссера Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в терроризме. В августе 2015 года российский суд незаконно приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Политзаключенный вину не признал.
Европарламент присудил Сенцову премию им. Сахарова .
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