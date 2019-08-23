Во Львове на Книжном форуме презентуют книгу Олега Сенцова "Маркетер"

23 августа, 2019, 12:32

22 сентября на Книжном форуме во Львове представят книгу рассказов "Маркетер" незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

"Эта книга" - сборник рассказов Олега, которую он написал, находясь в заключении. Автор рассказывает о своих студенческих годах в начале девяностых годов, изменении ценностей, разрушении стереотипов, своем становлении и закалке души и характера. Перевод на украинский язык представлен вместе с оригиналом", - рассказали в издательстве "Старого Льва".

Напомним, режиссера Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в терроризме. В августе 2015 года российский суд незаконно приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Политзаключенный вину не признал.

Европарламент присудил Сенцову премию им. Сахарова .