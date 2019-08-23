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Espreso.tvОбществоВ Ялте стелу гостиницы "Интурист" разрисовали в цвета украинского флага. Фотофакт

В Ялте стелу гостиницы "Интурист" разрисовали в цвета украинского флага. Фотофакт

Стелу гостиницы "Интурист" в окрестностях аннексированной Ялты разрисовали в цвета украинского флага

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Неизвестные украинские патриоты напомнили оккупантам о незаконной аннексии Крыма и разрисовали стелу "Интуриста" в окрестностях Ялты в цвета украинского флага", - говорится в сообщении.

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