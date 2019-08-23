В Украине издали первый комикс для незрячих людей

23 августа, 2019, 18:30

В сентябре издательство IST Publishing выпустит комикс Blindman для людей с нарушением зрения

Об этом сообщается на сайте издательства.

С помощью рельефных форм и шрифта Брайля комикс расскажет о незрячем герое, который касается стены и чувствует колебания звуковых волн.

"Комикс должен был показать, что может отойти от пропаганды и фантастических сюжетов, сосредоточившись на жизни реальных людей. Поэтому за героическим названием "Блайндмена" скрывается не рассказ о подвиге, а история о встрече с миром и самим собой", - говорится в описании комикса.

Заметим, что проект представлен в трех различных форматах: книга, постер и гипсовый рельеф с аудиосопровождением для выставок.

Гипсовые рельефы комикса представят в Киеве с 30 по 3 сентября в галерее The Naked Room. Книга-комикс выйдет 30 сентября.