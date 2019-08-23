//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине издали первый комикс для незрячих людей

В Украине издали первый комикс для незрячих людей

В сентябре издательство IST Publishing выпустит комикс Blindman для людей с нарушением зрения

Об этом сообщается на сайте издательства.

С помощью рельефных форм и шрифта Брайля комикс расскажет о незрячем герое, который касается стены и чувствует колебания звуковых волн.

"Комикс должен был показать, что может отойти от пропаганды и фантастических сюжетов, сосредоточившись на жизни реальных людей. Поэтому за героическим названием "Блайндмена" скрывается не рассказ о подвиге, а история о встрече с миром и самим собой", - говорится в описании комикса.

Заметим, что проект представлен в трех различных форматах: книга, постер и гипсовый рельеф с аудиосопровождением для выставок.

Гипсовые рельефы комикса представят в Киеве с 30 по 3 сентября в галерее The Naked Room. Книга-комикс выйдет 30 сентября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать