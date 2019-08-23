В Украине издали первый комикс для незрячих людей
Об этом сообщается на сайте издательства.
С помощью рельефных форм и шрифта Брайля комикс расскажет о незрячем герое, который касается стены и чувствует колебания звуковых волн.
"Комикс должен был показать, что может отойти от пропаганды и фантастических сюжетов, сосредоточившись на жизни реальных людей. Поэтому за героическим названием "Блайндмена" скрывается не рассказ о подвиге, а история о встрече с миром и самим собой", - говорится в описании комикса.
Заметим, что проект представлен в трех различных форматах: книга, постер и гипсовый рельеф с аудиосопровождением для выставок.
Гипсовые рельефы комикса представят в Киеве с 30 по 3 сентября в галерее The Naked Room. Книга-комикс выйдет 30 сентября.
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