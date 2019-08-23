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Espreso.tvОбществоВ США умер миллиардер Дэвид Кох

В США умер миллиардер Дэвид Кох


фото: REUTERS
23 августа в США на 79-м году жизни скончался один из самых богатых людей мира Дэвид Кох. Причины смерти неизвестны

Об этом сообщает Metro .

В последнем рейтинге Forbes Дэвид Кох был на двенадцатом месте - состояние покойного на момент смерти оценивалось в 42,2 миллиарда долларов.

Значительная часть этих средств была потрачена на телевидение общего доступа, медицинские исследования, высшее образование, экологические проблемы, реформу уголовного правосудия и искусство.

Заметим, что Дэвид Кох вместе со своим братом 83-летним Чарльзом были совладельцами компании Koch Industries, которая занимается переработкой сырой нефти. Ее основал их отец в 1970 году. Братья Кох также прославились своей благотворительностью, на которую потратили 1,5 миллиарда долларов.

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