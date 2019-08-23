В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку: семь пострадавших

23 августа, 2019, 11:26

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из американского города Окленд в город Гонолулу на Гавайях, совершил аварийную посадку

Как сообщает телеканал CNN, причиной экстренной посадки стало задымление на борту.

По информации местных властей, в результате госпитализировали семь человек. Среди пострадавших были двое детей, всех доставили в больницу. Их здоровью ничто не угрожает.

Дым появился за 20 минут до приземления. На борту лайнера находились 184 пассажира и семь членов экипажа.

Все пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов. Источник дыма и очаг возгорания пока не установлены.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Маврикия в Мадрид, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадали 35 человек .