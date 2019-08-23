В России чиновник сельсовета состарил себя на 34 года, чтобы получать пенсию

23 августа, 2019, 09:58

В Дагестане (Россия) заместитель сельского головы 1989 года рождения подделал документы и "добавил" себе 34 года, чтобы получать пенсию

Об этом сообщили в прокуратуре.

Так, мужчина 1989 года рождения получил поддельный паспорт, а также купил фальшивую трудовую книжку, в которой говорилось, что он "работал в колхозе" с 1985 до 1996 года.

В феврале 2018 года чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о получении пенсии по возрасту.

Таким образом, с марта 2018 года до июля 2019 года мужчина незаконно получил более 155 000 рублей (около 60 тыс. грн).

Когда эту схему раскрыли, против чиновника возбудили дело по статье "Мошенничество", а против работников Пенсионного фонда и Федеральной миграционной службы - по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".