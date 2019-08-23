//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ МЛС форвард эффектно переиграл полкоманды соперника

В МЛС форвард эффектно переиграл полкоманды соперника


фото: americansport
Мексиканский форвард Карлос Вела продолжает эффектно забивать в МЛС

Об этом сообщает sportarena.com .

Экс-форвард "Реал Сосьедад" и сборной Мексики Карлос Вела продолжает зажигать в американском чемпионате МЛС. На этот раз 30-летний мексиканский нападающий "Лос-Анджеласа" эффектно обыграл полкоманды "Сан Хосе", а встреча команд закончилась со счетом 4:0.

Для Карлоса Вели это 28 гол в 28 матчах чемпионата.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать