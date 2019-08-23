В МЛС форвард эффектно переиграл полкоманды соперника

23 августа, 2019, 18:24

Мексиканский форвард Карлос Вела продолжает эффектно забивать в МЛС

Об этом сообщает sportarena.com .

Экс-форвард "Реал Сосьедад" и сборной Мексики Карлос Вела продолжает зажигать в американском чемпионате МЛС. На этот раз 30-летний мексиканский нападающий "Лос-Анджеласа" эффектно обыграл полкоманды "Сан Хосе", а встреча команд закончилась со счетом 4:0.

Для Карлоса Вели это 28 гол в 28 матчах чемпионата.