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Espreso.tvОбществоВ Мартыненко обвинили Сытника в нарушении закона

В Мартыненко обвинили Сытника в нарушении закона


фото: REUTERS
Директор НАБУ Артем Сытник продолжает незаконно пиариться на упоминаниях Николая Мартыненко, нарушая презумпцию невиновности

Об этом заявила пресс-служба экс-депутата.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", - говорится в сообщении.

У экс-депутата заявили, что "директор НАБУ очень любит пиар и прикрывает им свои провалы. Он безцеременно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко".

"Господин Сытник является политически заангажированным, он рад служить любой власти. Но директор НАБУ стал токсичным, его даже не взяли ни в один избирательный список. Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США - при этом публично говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР", - утверждают в Мартыненко.

"Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в «деле Мартыненко» рано или поздно наступит уголовная ответственность", - заявила пресс-служба бывшего депутата.

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