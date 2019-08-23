В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший

23 августа, 2019, 10:57

В пятницу, 23 августа, в Днепровском районе столкнулись легковушки Ford, Volkswagen, Renault и продуктовый грузовик Mercedes

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Происшествие произошло на перекрестке улиц Красноткацкой и Пожарского. По словам водительницы Volkswagen, она собиралась поворачивать на Красноткацкую, когда на перекрестке Ford не разминулся с грузовиком, после чего влетел в Volkswagen. От удара Ford отбросило в припаркованный Renault.

В результате аварии пострадал водитель Ford. Его с травмой плеча увезла скорая. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства дорожного происшествия.