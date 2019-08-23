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Espreso.tvОбществоВ Коломые состоялся уникальный фестиваль "МСЛ Drive for Life Fest"

В Коломые состоялся уникальный фестиваль "МСЛ Drive for Life Fest"

Насладиться ретро-автомобилями, полетать на самолетах, воздушном шаре, прыгнуть с парашютом и послушать качественную украинскую музыку - все это недавно могли осуществить жители и гости Коломыи на Ивано-Франковщине
"МСЛ Drive for Life Fest" - уникальный для Украины и Европы фестиваль, объединяющий автомобильный, мотоциклетный, парашютный спорт, малую авиацию, воздушные шары и качественную музыку. В этом году фестиваль состоялся уже в седьмой раз. Впервые его генеральным спонсором стал крупнейший украинский оператор государственных лотерей - "МСЛ."

Событие соединило экстремальные виды досуга, в который вошли этап Чемпионата мира по автозвуку, Кубок Украины по парашютному спорту, Чемпионат Украины по автослалому, прыжки с парашютом, а изюминкой экстрим-ивента стал "Открытый чемпионат Украины по боям автомобилей".

Как отметили организаторы фестиваля, успешные социально важные проекты стали одним из главных критериев при выборе спонсора. Именно поэтому они гордятся тем, что им стал "М.С.Л.", ведь компания имеет богатый опыт реализации масштабных КСО-программ, в том числе - спортивных и культурных.

"Мы знаем, что "М.С.Л." всегда поддерживает различные социальные и культурные проекты. Нам хотелось поработать вместе с таким большим партнером. Мы гордимся, что они выбрали нас, а мы выбрали их. Мы сделали небольшой ребрендинг и мы теперь "МСЛ Drive for Life Fest", - говорит организатор фестиваля Михаил Вовк.

Также посетителям представили насыщенную концертную программу: выступили известные украинские группы: ТНМК, "Антитела", ONUKA, "Тартак", Draft, "Фиолет" и многие другие.

Всех совершеннолетних посетителей фестиваля, кроме развлекательно-экстремальной программы, ожидали розыгрыше приятных призов от генерального спонсора фестиваля. Среди подарков - сертификаты на полеты самолетом, воздушным шаром и прыжки с парашютом.

Ежегодно фестиваль посещают около 20 000 поклонников подобного вида досуга и отдыха. Организаторы отмечают, что проведение этого фестиваля имеет несколько целей. Среди них: популяризация активного образа жизни, развитие автоспорта и малой авиации, увеличение туристической привлекательности Коломыи и Ивано-Франковской области. Следующий фестиваль состоится уже в 2020 году.

 

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