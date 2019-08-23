В Кении ради спасения вида сохранили яйцеклетки белого носорога
Об этом сообщает BBC.
Мать и дочь - Наджин и Фату - живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки сохраненными сперматозоидами ныне покойных северных белых носорогов. Последний самец этого вида умер в марте 2018 года.
В то же время, из-за генетических отклонений сами Наджин и Фату неспособны выносить плод. Оплодотворенные эмбрионы подселят в организм суррогатной матери - самки южного белого носорога.
Ученые пришли к выводу, что генетически южный и северный вид очень близки и, вероятно, несколько тысяч лет назад размножались между собой. Когда-то браконьеры практически истребили и южный подвид, сто лет назад их оставалось несколько сотен. Усилиями экологов удалось поднять популяцию до 20 тысяч животных.
Заметим, что северные белые носороги почти исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики