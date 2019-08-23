В Кении ради спасения вида сохранили яйцеклетки белого носорога

23 августа, 2019, 21:39

Команда ветеринаров вынула 10 яйцеклеток у двух последних в мире самок северного белого носорога, чтобы подселить в организм суррогатной матери носорога другого подвида и спасти вид

Об этом сообщает BBC.

Мать и дочь - Наджин и Фату - живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки сохраненными сперматозоидами ныне покойных северных белых носорогов. Последний самец этого вида умер в марте 2018 года.

В то же время, из-за генетических отклонений сами Наджин и Фату неспособны выносить плод. Оплодотворенные эмбрионы подселят в организм суррогатной матери - самки южного белого носорога.

Ученые пришли к выводу, что генетически южный и северный вид очень близки и, вероятно, несколько тысяч лет назад размножались между собой. Когда-то браконьеры практически истребили и южный подвид, сто лет назад их оставалось несколько сотен. Усилиями экологов удалось поднять популяцию до 20 тысяч животных.

Заметим, что северные белые носороги почти исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания.