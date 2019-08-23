//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Кении ради спасения вида сохранили яйцеклетки белого носорога

В Кении ради спасения вида сохранили яйцеклетки белого носорога

Команда ветеринаров вынула 10 яйцеклеток у двух последних в мире самок северного белого носорога, чтобы подселить в организм суррогатной матери носорога другого подвида и спасти вид

Об этом сообщает BBC.

Мать и дочь - Наджин и Фату - живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки сохраненными сперматозоидами ныне покойных северных белых носорогов. Последний самец этого вида умер в марте 2018 года.

В то же время, из-за генетических отклонений сами Наджин и Фату неспособны выносить плод. Оплодотворенные эмбрионы подселят в организм суррогатной матери - самки южного белого носорога.

Ученые пришли к выводу, что генетически южный и северный вид очень близки и, вероятно, несколько тысяч лет назад размножались между собой. Когда-то браконьеры практически истребили и южный подвид, сто лет назад их оставалось несколько сотен. Усилиями экологов удалось поднять популяцию до 20 тысяч животных.

Заметим, что северные белые носороги почти исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать