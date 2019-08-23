В августе больше всего изъяли поддельных банкнот 500 грн, - НБУ

23 августа, 2019, 17:08

В первом полугодии 2019 года количество поддельных банкнот гривни снизилось на четверть.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что в августе этого года зафиксировали увеличение изъятие из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (г.. Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Житомирская области).

Однако, в НБУ сообщили, что в первом полугодии 2019 года количество поддельных банкнот гривни снизилось на четверть.

"Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты стабильно низкое", - добавили в ведомстве.