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Espreso.tvОбществоВ августе больше всего изъяли поддельных банкнот 500 грн, - НБУ

В августе больше всего изъяли поддельных банкнот 500 грн, - НБУ


фото: aif.ua
В первом полугодии 2019 года количество поддельных банкнот гривни снизилось на четверть.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что в августе этого года зафиксировали увеличение изъятие из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (г.. Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Житомирская области).

Однако, в НБУ сообщили, что в первом полугодии 2019 года количество поддельных банкнот гривни снизилось на четверть.

"Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты стабильно низкое", - добавили в ведомстве.

 

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