В администрации Трампа назвали обязательные условия для возвращения России в G8
23 августа, 2019, 10:59
Лидеры стран Большой семерки (G7), вероятно, обсудят на текущем саммите вопрос возвращения России в "Клуб восьми", но голосования не будет
Об этом, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.
По словам собеседника, голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа должна принять такое решение консенсусом.
Чиновник Белого дома отметил, что Россия также официально не просила о возвращении в международную группу. По его словам, это является необходимым условием.
Представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Индии и Канады во время своей поездки во Францию на саммит G7.
- Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия не поддержала возвращение России в G8.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8 .
- Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России в G8 является "поиск решения относительно Украины".
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики