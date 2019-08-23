Уйти из Крыма и Донбасса: глава МИД Канады Фриланд об условиях возвращения РФ в G7
Об этом Фриланд заявила во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, передает Reuters.
"Нарушение международного законодательства Россией во время вторжения в Крым и его аннексии, поддержка войны в Донбассе, - это то, чего мы не можем принять", - сказала Фриланд.
Глава МИД Канады отметила, что если РФ хочет вернуться в G7, она должна уйти из Крыма и Донбасса.
"[В случае соблюдения этих условий] думаю, все мы были бы рады приветствовать Россию, которая снова стремилась бы стать членом нашей группы единомышленников", - добавила Фриланд.
Позицию Фриланд поддерживает и премьер-министр Канады. Об этом на условиях анонимности сообщил канадский чиновник во время брифинга накануне встречи G7.
"Россию не пригласили на эту встречу и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году. Ответ был "нет", - сказал собеседник издания.
- Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корняз" России.
- Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия не поддержала возвращение России в G8.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8.
- Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России в G8 является "поиск решения относительно Украины".
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