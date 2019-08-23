Уйти из Крыма и Донбасса: глава МИД Канады Фриланд об условиях возвращения РФ в G7

23 августа, 2019, 09:11

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала неприемлемой оккупацию Россией Крыма и Донбасса и заявила, что пока продолжается российская агрессия против Украины, Канада не согласится на участие РФ в "Большой семерке"

Об этом Фриланд заявила во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, передает Reuters.

"Нарушение международного законодательства Россией во время вторжения в Крым и его аннексии, поддержка войны в Донбассе, - это то, чего мы не можем принять", - сказала Фриланд.

Глава МИД Канады отметила, что если РФ хочет вернуться в G7, она должна уйти из Крыма и Донбасса.

"[В случае соблюдения этих условий] думаю, все мы были бы рады приветствовать Россию, которая снова стремилась бы стать членом нашей группы единомышленников", - добавила Фриланд.

Позицию Фриланд поддерживает и премьер-министр Канады. Об этом на условиях анонимности сообщил канадский чиновник во время брифинга накануне встречи G7.

"Россию не пригласили на эту встречу и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году. Ответ был "нет", - сказал собеседник издания.