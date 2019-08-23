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Espreso.tvОбществоУкрзализныця закупит дизтоплива на 0,5 млн грн в фирмы из окружения Коломойского

Укрзализныця закупит дизтоплива на 0,5 млн грн в фирмы из окружения Коломойского


фото: Investing
Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" 22 августа заключил четыре соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд грн. Наибольший подряд получила компания "с орбиты" олигарха Игоря Коломойского

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на тендер в системе "Прозорро" .

Согласно тендеру, ООО "Оил-Трейд 2018" за 506,90 млн грн поставит 20 тыс. тонн по 25 310-25 380 грн / т, ООО "Торум" за 253,00 млн грн - 10 тыс. тонн по 25300 грн/т, а ООО "Глуск Украины" за 252,50 млн грн - 10 тыс. тонн по 25250 грн/т.

"Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс. грн впервые получил государственный подряд", - говорится в сообщении.

Номер телефона "Оил-Трейд 2018" указывал на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" с орбиты Игоря Коломойского .

"В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины", - сообщает издание.

 

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