Украинский позволят фотографироваться на паспорт в головном уборе
Об этом сообщает "Урядовый курьер".
Цель постановления - адаптация законодательства Украины к международному. Ведь теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ИКАО.
Заметим, что предыдущие правила не только запрещали делать фото на паспорт в головном уборе, но и определяли даже марку фотобумаги.
Таким образом, новые правила позволяют фотографироваться в головных уборах. Это упростит процесс представителям различных религиозных конфессий.
Новые правила начнут действовать октября.
В то же время постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт - фотографирование четко анфас, лоб и лицо - открыты, лицо должно занимать 70-80% площади снимка. Также должны быть видны плечи, человек должен смотреть строго в объектив, а глаза должны быть открыты.
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