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Espreso.tvОбществоУкраинский позволят фотографироваться на паспорт в головном уборе

Украинский позволят фотографироваться на паспорт в головном уборе

Кабинет министров принял постановление, которое позволит с октября фотографироваться на паспорт в головном уборе

Об этом сообщает "Урядовый курьер".

Цель постановления - адаптация законодательства Украины к международному. Ведь теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ИКАО.

Заметим, что предыдущие правила не только запрещали делать фото на паспорт в головном уборе, но и определяли даже марку фотобумаги.

Таким образом, новые правила позволяют фотографироваться в головных уборах. Это упростит процесс представителям различных религиозных конфессий.

Новые правила начнут действовать октября.

В то же время постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт - фотографирование четко анфас, лоб и лицо - открыты, лицо должно занимать 70-80% площади снимка. Также должны быть видны плечи, человек должен смотреть строго в объектив, а глаза должны быть открыты.

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