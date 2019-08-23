Украинцы смогут ездить в Лаос по электронной визе, - МИД
23 августа, 2019, 19:37
Правительство Лаоса ввело для украинцев возможность получать электронную визу для туристических поездок на срок до 30 дней
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.
Регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa" .
В то же время правительство Шри-Ланки временно отменило для граждан Украины, которые едут с туристической целью, плату за электронное подтверждение путешествия по 31 января 2020 года.
Регистрация для получения такого подтверждения осуществляется на шри-ланкийском правительственном сайте "Sri Lanka Electronic Travel Authorization System" .
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики