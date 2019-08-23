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Espreso.tvОбществоУкраинцы смогут ездить в Лаос по электронной визе, - МИД

Украинцы смогут ездить в Лаос по электронной визе, - МИД

Правительство Лаоса ввело для украинцев возможность получать электронную визу для туристических поездок на срок до 30 дней

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

Регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa" .

В то же время правительство Шри-Ланки временно отменило для граждан Украины, которые едут с туристической целью, плату за электронное подтверждение путешествия по 31 января 2020 года.

Регистрация для получения такого подтверждения осуществляется на шри-ланкийском правительственном сайте "Sri Lanka Electronic Travel Authorization System" .

 

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