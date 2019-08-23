США призвали РФ начать разминирование моста в Станице Луганской из оккупированной стороны
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
"Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской, а также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские специалисты разминировали территорию возле моста в Станице Луганской.
21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила о готовности украинской стороны начать ремонт моста в Станице Луганской.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики