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Espreso.tvОбществоСША призвали РФ начать разминирование моста в Станице Луганской из оккупированной стороны

США призвали РФ начать разминирование моста в Станице Луганской из оккупированной стороны


фото: dnnews
США призывают Россию начать разминирование разрушенного моста в Станице Луганской со стороны оккупированной территории и демонтировать укрепления, как это уже сделала украинская сторона

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

"Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской, а также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские специалисты разминировали территорию возле моста в Станице Луганской.

21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила о готовности украинской стороны начать ремонт моста в Станице Луганской.

 

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