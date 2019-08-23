Спецпрокурор Горбатюк не исключает, что его кабинет прослушивают

23 августа, 2019, 13:56

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил о возможном незаконном прослушивании его служебного кабинета

Об этом он рассказал в комментарии Радио НВ.

В то же время он отметил, что в ходе осмотра помещения "прослушка" не была найдена.

"Был случай, было подтверждение, что что-то [прослушивающее устройство, - Ред.] было, потому что мне звонил один заместитель генерального прокурора (Столярчук) и возмущался тем, что мы ему готовим подозрение. Я удивился - мы вообще его не готовили, но мы обсуждали на совещании вопрос того, что подготовили подозрение судьям, а подписывает ее заместитель генерального прокурора. И прозвучала фраза, что подозрение надо везти Столярчуку", - рассказал спецпрокурор.

После этого сотрудники управления спецрасследования проверяли его служебный кабинет, однако не нашли несанкционированных устройств, добавил Горбатюк.