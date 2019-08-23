С 27 августа в центре Киева ограничат движение
23 августа, 2019, 21:24
С 27 августа по 1 сентября на улице Грушевского в центре Киева ограничат движение
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение будет частично ограничено в связи с обустройством на этой улице островка безопасности. Конструкция появится на переходе к памятнику Валерию Лобановскому.
Коммунальная корпорация просит прощения у киевлян и гостей столицы за неудобства.
- Напомним, что первое заседание нового состава Верховной Рады назначено на 29 августа.
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