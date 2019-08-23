Рынки Харькова так или иначе связаны с бизнес-окружением Кернеса - депутат горсовета Черняк

23 августа, 2019, 13:17

Большинство рынков в Харькове, которые ранее создавались как коммунальные предприятия и были в коммунальной собственности, за последние 10 лет все приватизированы

По мнению депутата Игоря Черняка , эти рынки перешли к частным структурам, подавляющее большинство из которых так или иначе связаны с бизнес-окружением Геннадия Кернеса.

"Создавать коммунальный рынок, точнее предприятие, которое будет заниматься коммунальными рынками, логично было бы тогда, когда были коммунальные рынки. Сейчас их нет, все рынки частные, и тут внезапно создается такое коммунальное предприятие", - заявил депутат Харьковского горсовета, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк, комментируя создание КП "Городской торговый рынок" для работы с предпринимателями рынка "Барабашово".

"Большинство рынков в Харькове, условно говоря, 10 лет назад были коммунальными, они находились в коммунальной собственности. После того, как они были приватизированы, эти рынки перешли к частным структурам, подавляющее большинство из которых так или иначе связана с бизнес-окружением Геннадия Кернеса, - рассказал Игорь Черняк. - То есть на самом деле очень много вопросов с созданием этого КП, но вчера мэр дал на эти вопросы достаточно исчерпывающий ответ, то есть он объяснил свое видение - он просто создает это КП, чтобы за его счет иметь сильные позиции в конфликте, который сейчас разворачивается (по ТЦ "Барабашово" - прим. ред.) ".

Игорь Черняк также отметил, что сам Геннадий Кернес на сессии горсовета вспомнил, что в Харькове уже создано коммунальное предприятие "Современный город".

"Собственно те функции, которые в понимании Кернеса предоставляются этому новому предприятию, дублируются - их уже выполняет "Современный город". И поэтому большой вопрос, зачем создавать новое коммунальное предприятие с такими же функциями, если уж есть такое", - добавил он.

Напомним, что Харьковский горсовет на сессии 21 августа переименовал КП "Харьков-топливо" в КП "Городской торговый рынок".