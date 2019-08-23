Руководство шахт присвоило 500 млн гривен, - СБУ

23 августа, 2019, 16:29

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение руководством государственных угольных шахт бюджетных средств на сотни миллионов гривен

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО Лисичанскуголь, ГП Мирноградуголь, ГП Шахта им. М.С. Сургая, ГП Первомайскуголь и ГП Шахтоуправление Южнодонбасское № 1 организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

Кроме того, руководство шахт специально "прописывало" условия проведения тендеров на закупку оборудования под заранее определенных победителей, из-за чего контракты доставались подконтрольным им фирмам-прокладкам, говорится в материалах следствия.

После этого злоумышленники, с использованием финансовых инструментов, распределяли деньги между участниками коррупционной схеми.Таким образом из госбюджета было украдено более 500 млн гривен.

СБУ выяснила, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, на самом деле не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

Таким образом снижалась эффективность работы предприятий, а жизнь и здоровье работников оказывались под угрозой.