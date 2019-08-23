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Espreso.tvОбщество"Слава Україні!": Премьер Британии Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости

"Слава Україні!": Премьер Британии Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости


фото: REUTERS
Британские политики зачитали на украинском текст песни "Украина" Тараса Петриненко

Видео обнародовало украинское посольство в Великобритании в Twitter.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известные британские политики и ведущие аналитики накануне 28-й годовщины Независимости Украины приветствуют украинцев", - говорится в сообщении.

Борис Джонсон появляется в самом конце видео: он завершает его украинским лозунгом "Слава Україні!".

 

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