"Слава Україні!": Премьер Британии Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости
23 августа, 2019, 16:51
Британские политики зачитали на украинском текст песни "Украина" Тараса Петриненко
Видео обнародовало украинское посольство в Великобритании в Twitter.
"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известные британские политики и ведущие аналитики накануне 28-й годовщины Независимости Украины приветствуют украинцев", - говорится в сообщении.
Борис Джонсон появляется в самом конце видео: он завершает его украинским лозунгом "Слава Україні!".
#UK Prime Minister @BorisJohnson , prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence # UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/ nJKMO4Dees- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.
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