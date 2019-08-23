"Россия-24" на День Независимости Украины покажет, как собрала в одной студии "бойцов ВСУ" и боевиков
23 августа, 2019, 20:18
Российский пропагандистский канал "Россия 24" анонсировал программу "Окопная правда", где, якобы, встретились "военные ВСУ и представители народных армий Донбасса"
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики