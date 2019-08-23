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Espreso.tvОбщество"Россия-24" на День Независимости Украины покажет, как собрала в одной студии "бойцов ВСУ" и боевиков

"Россия-24" на День Независимости Украины покажет, как собрала в одной студии "бойцов ВСУ" и боевиков

Российский пропагандистский канал "Россия 24" анонсировал программу "Окопная правда", где, якобы, встретились "военные ВСУ и представители народных армий Донбасса"

Видео у себя в Facebook обнародовал один из создателей "Окопной правды" Александр Мединский.

Программу будет вести пропагандист Александр Рогаткин.

"Впервые в нашей студии встретятся военные ВСУ и бойцы народных армий Донбасса. Им есть что сказать и обсудить", - говорится в анонсе.

 

 

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