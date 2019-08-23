"#ДоБісаПакет": магазин украинской одежды "Всі.Свої" заполнил витрины полиэтиленовыми пакетами

23 августа, 2019, 15:22

Таким образом магазин "Всі.Свої" на Крещатике, 27, решил приобщиться к борьбе с экологической угрозой, которую несет полиэтилен

Об этом пишет Наш Киев .

"Исследования говорят, что один пакет используется в среднем 12 минут. А разлагается он не менее 500 лет. И столько же - 500 - пластиковых кульков ежегодно использует украинец. Пакет с пакетами - это не просто мэм, это наша реальность. Мы говорим #добісапакет, потому что хотим жить в чистой Украина, на чистой планете", - рассказали в магазине.

Отмечается, что "Всі.Свої" решили отказаться от полиэтилена и предлагают другим поступить так же: в магазине можно приобрести бумажный пакет или эко-сумку с креативным принтом. Также в магазин можно прийти со своей сумкой.

Магазин призвал украинцев приносить свои пакеты, наполняя ими витрины магазина. Пакеты обязательно должны быть чистыми. Позже их передадут общественной организации "Украина без мусора" для дальнейшей переработки.