Побег израильского наркобарона в "Борисполе": ГБР допрашивает работников СБУ на полиграфе

23 августа, 2019, 15:11

Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега уже задержанного израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня (пятница, 23 августа, - ред.) Допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - говорится в сообщении Трубы.