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Espreso.tvОбществоПобег израильского наркобарона в "Борисполе": ГБР допрашивает работников СБУ на полиграфе

Побег израильского наркобарона в "Борисполе": ГБР допрашивает работников СБУ на полиграфе


фото: gp.gov.ua
Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега уже задержанного израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня (пятница, 23 августа, - ред.) Допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - говорится в сообщении Трубы.

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