Побег израильского наркобарона в "Борисполе": ГБР допрашивает работников СБУ на полиграфе
23 августа, 2019, 15:11
Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега уже задержанного израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера
Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.
"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня (пятница, 23 августа, - ред.) Допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - говорится в сообщении Трубы.
- Напомним, 16 августа израильский наркобарон перед депортацией из Украины сбежал от полиции в Борисполе.
- ГПСУ сообщила, что наркобарон Амос Дов Сильвер исчез до паспортного контроля.
- 17 августа его в конце концов схватили.
- Видео побега наркобарона Сильвера из аэропорта "Борисполь"
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