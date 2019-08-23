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Espreso.tvОбществоОбвиняемого в организации убийства журналиста и активиста Евромайдана Сергиенко отпустили из СИЗО

Обвиняемого в организации убийства журналиста и активиста Евромайдана Сергиенко отпустили из СИЗО


фото: www.radiosvoboda.org
В четверг, 22 августа, Городищенский райсуд Черкасской области отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника революции Достоинства Василия Сергиенко

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Срок содержания Мельника под стражей истекает 24 августа. Поэтому прокурор Виктория Дидыч подала ходатайство о продлении его ареста еще на два месяца. Прокурор обосновала это тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей.

Сам Мельник заявил, что не признает своей вины и не собирается бежать в случае освобождения. Его адвокаты Александр Шадрин и Валерий Добраниця заявили, что, по их мнению, прокуроры не доказали существование рисков, которые озвучили. Защитники Мельника хлопотали об освобождении его под залог в 153 тыс. грн.

Судьи отклонили оба ходатайства и изменили Мельнику меру пресечения на домашний арест. Обоснование такого решения пока неизвестно - председательствующая судья Людмила Синица объявила только резолютивную часть решения.

До изменения меры пресечения Мельник непрерывно находился под арестом с 18 мая 2017.

Кроме того, прокуроры ходатайствовали о продлении на два месяца ареста обвиняемому в исполнении убийства Владимиру Воронкову и об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей Виктору Горбенко и Роману Недибалюку, обвиняемых в исполнении похищения журналиста. Судьи оставили под арестом Воронкова, однако отклонили ходатайство по Горбенко и Недибалюку - они остаются под круглосуточным домашним арестом.

Активиста Евромайдана в Корсунь-Шевченковском журналиста Василия Сергиенко убили в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 км от города со следами пыток.

С 2015 по 2017 годы по подозрению в убийстве задержали 5 человек: Владимира Горбенко, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвиняются в похищении), Владимира Воронкова (обвиняется в убийстве) и владельца киевского спортклуба "Тай" Вадима Мельника (обвиняется в организации преступления). Еще двое фигурантов дела - Андрей Иносов, которого подозревают в организации похищения и Валерий Федоров, которого считают еще одним исполнителем убийства, - находятся в розыске.

Подозрения в заказе преступления пока не объявляли. Уголовное дело в отношении заказчиков расследует управление спецрасследований ГПУ. Судебные заседания начались в январе 2016 года. С тех пор дело переходило от одного райсуда Черкасской области к другому, сменилось 14 коллегий судей.

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