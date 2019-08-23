НБУ укрепил гривну на 16 копеек к доллару
23 августа, 2019, 09:38
23 августа Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 16 копеек, установив его на уровне 25,04 гривны за доллар
Об этом говорится в данных регулятора.
Отметим, 22 августа официальный курс составлял 25,20 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,75 гривны (на 22 августа - 27,99 гривны).
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