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Espreso.tvОбществоНБУ укрепил гривну на 16 копеек к доллару

НБУ укрепил гривну на 16 копеек к доллару

23 августа Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 16 копеек, установив его на уровне 25,04 гривны за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

Отметим, 22 августа официальный курс составлял 25,20 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,75 гривны (на 22 августа - 27,99 гривны).

 

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