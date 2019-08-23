Наезд на ребенка в Киеве: тещу Притулы и Хомутынника отправили под ночной домашний арест
23 августа, 2019, 18:20
23 августа суд отправил на два месяца под ночной домашний арест водителя, которая в Киеве наехала на женщину с малолетним сыном
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Шевченковский районный суд города Киев рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения. Прокурор просил домашний арест с электронным средством контроля", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Татьяна Максимец.
Суд удовлетворил ходатайство частично и применил меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.
В прокуратуре не называют имя подозреваемого, однако по данным издания - это 59-летняя Лилия Сопельник.
- Заметим, что Лилия Сопельник имела общий адрес регистрации с женой Сергея Притулы - Екатериной Притулой (Сопельник). Кроме того, на женщин зарегистрирован совместный бизнес в Донецке. Их третья партнерша по бизнесу - Светлана Хомутынник, жена нардепа Хомутынника и, вероятно, вторая дочь Лилии Сопельник.
- Напомним, 22 августа в Дарницком районе столицы 59-летняя женщина на внедорожнике наехал на мать с 9-летним сыном.
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