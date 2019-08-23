Нацсовет назвал самые популярные среди партий каналы для агитации

23 августа, 2019, 13:24

Во время предвыборной гонки партии чаще всего агитировали в эфирах телеканалов ICTV, 1 + 1 и Интер

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский во время пресс конференции, передает Укринформ.

"Наиболее востребованным среди партий был эфир трех телеканалов - ICTV (25% от общего объема политической агитации были размещены в эфире именно этого телеканала), 1 + 1 (24%) и Интер (23%)", - отметил Костинский.

По его словам, наименьшим среди исследованных телеканалов был спрос на эфир Общественного вещателя. Так, по данным медиарегулятора на UA: Первый пришлось всего 9% от общего объема агитации.

Также Нацсовет изучил, что наибольшее количество политических партий размещали свою агитацию на телеканале 1 + 1. Так, по данным регулятора, в течение предвыборного периода к вещателю с этой целью обратилось 19 политсил. Наименьшее же количество партий заказчиков - 7 политсил - обратились за размещением агитации к телеканалу UA: Первый.