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Espreso.tvСпортНа украинского защитника претендуют 8 испанских клубов

На украинского защитника претендуют 8 испанских клубов


фото: Twitter
Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец заинтересовал 8 испанских клубов

Об этом сообщает elgoldigital.com

Левый защитник "Леганеса" и сборной Украины Василий Кравец, недавно был выставлен клубом в список доступных игроков для аренды. Интерес к молодому защитнику проявляют сразу 8 клубов, среди которых "Сарагоса", "Альбасете", "Малага", "Кадис", "Жирона", "Луго", "Овьедо" и "Альмерия".

Василий Кравец перешел в "Леганес" зимой из "Луго" и провел 7 матчей. Трансферная стоимость футболиста по transfermarkt составляет 3 млн евро.

 

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