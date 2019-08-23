На украинского защитника претендуют 8 испанских клубов
23 августа, 2019, 13:49
Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец заинтересовал 8 испанских клубов
Об этом сообщает elgoldigital.com
Левый защитник "Леганеса" и сборной Украины Василий Кравец, недавно был выставлен клубом в список доступных игроков для аренды. Интерес к молодому защитнику проявляют сразу 8 клубов, среди которых "Сарагоса", "Альбасете", "Малага", "Кадис", "Жирона", "Луго", "Овьедо" и "Альмерия".
Василий Кравец перешел в "Леганес" зимой из "Луго" и провел 7 матчей. Трансферная стоимость футболиста по transfermarkt составляет 3 млн евро.
- 22 августа стало известно, что "Леганес" недоволен украинским защитником Василием Кравцом и планирует отдать футболиста в аренду.
- 5 марта украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец получил одну из самых высоких оценок за матч чемпионата Испании против "Леванте".
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