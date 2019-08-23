На оккупированном Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости

23 августа, 2019, 18:24

В некоторых неподконтрольных Украине городах Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости

Об этом сообщает Радио Свобода.

На админзданиях и в жилых кварталах появились соответствующие постеры на русском языке.

В частности, в оккупированном Донецке такие листовки заметили на улицах Петровского и Криворожской, а в Луганске - в Кировском и Ленинском районах. Также в Луганске надпись "Слава Украине" появилась на здании общеобразовательной школы на улице Толстого, 41.

Фотографии, подтверждающие это, журналистам прислали жители городов на оккупированном Донбассе.