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Espreso.tvОбществоНа оккупированном Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости

На оккупированном Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости

В некоторых неподконтрольных Украине городах Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости

Об этом сообщает Радио Свобода.

На админзданиях и в жилых кварталах появились соответствующие постеры на русском языке.

В частности, в оккупированном Донецке такие листовки заметили на улицах Петровского и Криворожской, а в Луганске - в Кировском и Ленинском районах. Также в Луганске надпись "Слава Украине" появилась на здании общеобразовательной школы на улице Толстого, 41.

Фотографии, подтверждающие это, журналистам прислали жители городов на оккупированном Донбассе.

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