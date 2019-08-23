На оккупированном Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости
23 августа, 2019, 18:24
В некоторых неподконтрольных Украине городах Донбассе расклеили поздравления ко Дню Независимости
Об этом сообщает Радио Свобода.
На админзданиях и в жилых кварталах появились соответствующие постеры на русском языке.
В частности, в оккупированном Донецке такие листовки заметили на улицах Петровского и Криворожской, а в Луганске - в Кировском и Ленинском районах. Также в Луганске надпись "Слава Украине" появилась на здании общеобразовательной школы на улице Толстого, 41.
Фотографии, подтверждающие это, журналистам прислали жители городов на оккупированном Донбассе.
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