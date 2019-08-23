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Espreso.tvОбществоНа День Независимости в Украине будет много летнего тепла, - синоптик

На День Независимости в Украине будет много летнего тепла, - синоптик

24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что в восточных, центральных областях и на юге восточный ветер предполагается порывистым, до сильного.

Температура воздуха на Западе ожидается + 24 + 28 градусов.

На севере и в Винницкой области прогнозируется + 27 + 29 градусов.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, + 29 + 34 градуса.

Киев на День Независимости будет солнечным, теплым и без осадков, +27 градусов.

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