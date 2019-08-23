На День Независимости в Украине будет много летнего тепла, - синоптик
23 августа, 2019, 14:06
24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что в восточных, центральных областях и на юге восточный ветер предполагается порывистым, до сильного.
Температура воздуха на Западе ожидается + 24 + 28 градусов.
На севере и в Винницкой области прогнозируется + 27 + 29 градусов.
На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, + 29 + 34 градуса.
Киев на День Независимости будет солнечным, теплым и без осадков, +27 градусов.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики